Besonderer Bulle im Thüringer Zoopark geboren: So lautet sein Name!

Erfurt - Süße Neuigkeiten gibt es aus dem Thüringer Zoopark in Erfurt zu vermelden! Dort freut man sich nämlich über einen frisch gebackenen Erdbewohner. Genauer gesagt ein Yak-Kalb, welches auf besondere Weise kommuniziert! Einen Namen hat der kleine Bulle auch schon.

Der kleine Bulle, der am Mittwoch das Licht der Welt erblickte, heißt "Jirki", was mit "der Kinderreiche" übersetzt wird. © Thüringer Zoopark Erfurt

Wie der Zoopark am Donnerstag mitteilte, haben die Tierpfleger den Nachwuchs auf den Namen "Jirki" getauft. Der tibetische Name wird mit "der Kinderreiche" übersetzt. Jirki erkundet den Angaben nach bereits neugierig die Huftieranlage - immer in Sicht-, Hör- und Riechweite seiner ebenfalls im Thüringer Zoopark geborenen Mutter Tashi.

Bei den Tieren seien Hör- und Sehvermögen nicht besonders ausgeprägt, dafür sei der Geruchssinn hervorragend entwickelt, heißt es in einer Mitteilung. Verrückt: Die Yaks kommunizieren laut Zoopark über den Körpergeruch!

Hausyaks sind die domestizierte Form des gefährdeten Wildyaks, welche heute noch in den Hochländern Chinas und Indiens vorkommen, heißt es. Neben Schafen zählen die Yaks zu den wichtigsten Nutztieren im Hochland Zentralasiens. Ihre wirtschaftliche Bedeutung sei groß.