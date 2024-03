Besonderer Vogel-Nachwuchs im Zoopark Erfurt: In der Natur vom Aussterben bedroht!

Drei hungrige Mäuler strecken sich seit Mitte März einem Balistar-Paar entgegen. © Thüringer Zoopark Erfurt

Wie der Zoopark mitteilte, strecken sich einem Balistar-Paar seit Mitte März drei hungrige Mäuler entgegen.

Der Balistar gilt als vom Aussterben bedroht! Er steht auf der sogenannten Roten Liste der International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

Das Balistar-Pärchen ist nach Angaben des Zooparks erst kürzlich in eine neue Voliere eingezogen, die sie sich mit den ebenfalls hoch bedrohten Edwardsfasanen teilen.

Die neue, aus drei Volieren bestehende, Anlage wird den Angaben nach am kommenden Mittwoch (27. März) offiziell eingeweiht. Wie die Verantwortlichen weiter mitteilten, haben sich die Balistare in ihrer neuen Voliere gut eingelebt.

Der Balistar lebt den Angaben nach in Südostasien auf der Insel Bali. Außerdem gebe es eine angesiedelte Population auf der südöstlich von Bali gelegenen Insel Nusa, heißt es.