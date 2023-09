Süßer Nachwuchs im Thüringer Zoopark: Das ist Amali

Erfurt - Erfreuliche Neuigkeit aus dem Thüringer Zoopark in Erfurt : Auf der Afrikasavanne gibt es nämlich Nachwuchs zu vermelden - Amali hat das Licht der Welt erblickt!

Der Nachwuchs erblickte laut Thüringer Zoopark Erfurt am Samstag das Licht der Welt. (Archivbild) © Carsten Jentzsch

Wie der Zoopark am Mittwoch mitteilte, wurde die Rappenantilope am Samstag geboren. Derzeit erkunde das weibliche Jungtier noch Stall und Vorgehege. In Kürze soll es die Außenanlage und seine tierischen Mitbewohner kennenlernen.

Der süße Nachwuchs wurde auf den Namen "Amali" getauft. In der ostafrikanischen Sprache Swahili soll das so viel wie "die Hoffnung" bedeuten.

Nach Angaben des Zooparks bilden Rappenantilopen im Laufe ihres Lebens ein nach hinten geschwungenes Gehörn aus.

Während die Riesenrappenantilope vom Aussterben bedroht sei, seien die Bestände der Rappenantilope stabil, heißt es.

Den Angaben nach werden Rappenantilopen "der Nominatform" in knapp 40 europäischen Zoos gehalten, sechs davon in Deutschland.