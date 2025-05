Zwangsehe in Syrien: Vater und Bruder nach Entführung von Tochter wieder auf freiem Fuß

Das Augenzeugenvideo war in den sozialen Medien mehrfach geteilt worden. © Screenshot/X/@daniel_gugger

Laut Angaben der Staatsanwaltschaft habe das für die Untersuchungshaft zuständige Erfurter Landgericht keinen Grund für eine weitere Inhaftierung des Vaters und des Bruders gesehen, wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet.

Die Staatsanwaltschaft ermittle aber weiter, heißt es. Unter anderem wegen Freiheitsberaubung. Beide Männer saßen seit Februar in Deutschland in Untersuchungshaft.

Der 46-jährige Vater und ihr Bruder werden beschuldigt, die 16-Jährige am 31. Januar am helllichten Tag in der Erfurter Altstadt in einen Transporter gezerrt zu haben. Ein Augenzeugenvideo des Vorfalls, welches im Internet landete, sorgte für viel Aufmerksamkeit. Zu sehen war, wie mehrere Menschen an dem weißen Transporter hin- und herliefen. Anschließend raste das Fahrzeug mit halb geöffneter Tür davon.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei damals mitteilten, hatten die beiden Männer versucht, das Mädchen nach Syrien zu bringen. Dort sollte sie gegen ihren Willen zwangsverheiratet werden.