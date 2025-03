Auch in Frankfurt sind die Narren los: Mega-Umzug läutet Faschings-Fete ein

Auch anderswo in Hessen zogen Fastnachtsumzüge durch Innenstädte, beispielsweise in Wetzlar, Gießen oder - extra für Kinder - die Kinderumzüge in Volkmarsen und Fulda. In der Landeshauptstadt Wiesbaden feierten Närrinnen und Narren ebenfalls.

Dort waren 170 Zugnummern, sechs Motivwagen, mehr als 4500 Teilnehmer und 23 Musikgruppen angemeldet. Letztmalig sollten auch Pferde am Wiesbadener Umzug teilnehmen.