Zwiebeln bei der Verbrecherjagd: Idee des kleinen Theo (4) lässt Lachtränen fließen

Den Beamten der Polizei gefiel dieser Vorschlag so sehr, dass zwei von ihnen kurz darauf zu Theo fuhren und mit ihm zusammen ein Erinnerungsbild schossen - natürlich mit dem passenden Gemüse in der Hand.

In dem Brief schreibt er: "Die Diebe sind böse, deshalb muss man sie verhaften. Wenn ihr eine Zwiebel auseinander schneidet, dann tränen die Augen. Wenn ihr die Zwiebel dem Dieb ins Gesicht haltet, tränen die Augen und ihr könnt ihn verhaften. Ist das nicht eine gute Idee?"

Zuvor hatten die Beamten nämlich einen Brief erhalten, in dem Theo ihnen das Allzweckmittel zur Verbrecherjagd verrät: Zwiebeln!

Auf Facebook hat die Polizei Unterfranken am Dienstag einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie sich noch einmal für Theos Hilfe bedankt.

Die User im Netz freuen sich mit dem kleinen Theo und gratulieren dem Vierjährigen zu seiner tollen Idee.

So kommentiert ein User: "Sehr gute Idee, Theo! Ein Glück, dass es so aufmerksame Kinder wie Dich gibt, die der Polizei mit Rat und Tat zur Seite stehen." Ein weiterer schreibt: "Bei solch kreativen und an der Polizeiarbeit interessierten Kindern besteht die Hoffnung, dass der Nachwuchs in der Polizei gesichert ist. Super!"

Ob Theo später einmal Polizist werden möchte, wurde in dem Facebook-Post nicht geschrieben, die passende Uniform und Zwiebel hätte er aber schon.