Audi-Fahrer sorgt für Aufsehen im Bahnhofsviertel: Als Polizei ihn stoppt, kommt die Wahrheit ans Licht

Am Donnerstagabend stoppte die Polizei einen betrunkenen und mit einer Pistole ausgestatteten Autofahrer im Frankfurter Bahnhofsviertel.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Mal wieder mächtig was los im Frankfurter Problembezirk Bahnhofsviertel. Für das wohl meiste Aufsehen sorgte dabei ein Autofahrer, der neben einem verursachten Unfall noch einiges mehr auf dem Kerbholz hatte. Es blieb aber nicht der einzige Einsatz in den vergangenen Tagen.

Die Polizei konnte neben dem betrunkenen Autofahrer auch noch einen seit längerem gesuchten Dieb dingfest machen. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa Wie ein Sprecher des Frankfurter Polizeipräsidiums am Karfreitag berichtete, kam es bereits am Vortag zu einem kuriosen Zwischenfall mit einem Audi-Fahrer. Am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 13.05 Uhr hatten Zeugen gemeldet, dass dieser in der Moselstraße einen Unfall verursacht habe. Schnell konnten die Beamten den 39 Jahre alten Fahrer ausfindig machen - der hatte aber anscheinend so gar keine Lust auf eine Kontrolle, weshalb er zunächst versuchte an den Polizisten vorbeizudüsen. Von Erfolg gekrönt war dieser kurze Fluchtversuch natürlich nicht. In der Folge stellte sich nicht nur heraus, dass der Mann um diese Uhrzeit bereits ordentlich angetrunken war. Darüber hinaus fanden die Ordnungshüter auch noch eine Schreckschusspistole auf dem Fahrersitz. Zu guter Letzt kam noch heraus, dass der 39-Jährige keinen Führerschein hatte und sein Wagen enorme technische Mängel aufwies. Neben der Pistole wurde also auch sein Auto sichergestellt, während er selbst für eine Blutentnahme mit auf die Wache musste. Kurioserweise konnte der Anfangsverdacht eines verursachten Unfalls nicht bestätigt werden.

"Radelnder Räuber" im Frankfurter Bahnhofsviertel dingfest gemacht