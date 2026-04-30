Bahnstrecke in Frankfurt wird im Mai gesperrt: Massive Zugausfälle angekündigt

Frankfurt am Main/Wiesbaden - Die Deutsche Bahn sperrt im Mai die Bahnstrecke im Süden Frankfurts . Die Folge: Viele Züge fahren den Frankfurter Hauptbahnhof nicht an, was massive Auswirkungen auf zahlreiche Verbindungen hat.

Der Frankfurter Hauptbahnhof wird von einigen Verbindungen aufgrund der Bauarbeiten von Mai bis Juni nicht angefahren. © Helmut Fricke/dpa

Grund sind Bauarbeiten, wie die Bahn berichtet: "Die Bauteams erneuern Gleise und Oberleitung auf einer Länge von rund 1,3 Kilometern. Im Bereich Bahnhof Niederrad werden außerdem zwei Weichen eingebaut."



Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Frankfurt-Forsthaus und Frankfurt-Niederrad. Die Sperrung beginnt am 1. Mai um 21 Uhr und soll am 1. Juni um 5 Uhr enden. Die Streckensperrung hat Auswirkungen auf den Fern- wie auf den Regionalverkehr.

Im Fernverkehr werden die Züge zwischen Frankfurt und Karlsruhe/Stuttgart umgeleitet. Dabei entfallen die Halte in Frankfurt Hauptbahnhof und Mannheim Hauptbahnhof. Die Züge halten ersatzweise in Frankfurt Süd.

Auch zwischen Frankfurt und Köln kommt es zu Angebotseinschränkungen. Internationale ICE-Züge in und aus Richtung Amsterdam/Brüssel fahren über Flughafen Fernbahnhof, der Halt Frankfurt Hauptbahnhof entfällt.

Fernverkehrszüge in und aus Richtung Mainz werden umgeleitet. Dabei entfällt der Halt Frankfurt Flughafen Fernbahnhof, teilweise entfällt auch der Halt Mainz Hauptbahnhof.