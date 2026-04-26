Zehntausende besuchten "Nacht der Museen", Vorfreude auf das kommende Jahr

Frankfurt am Main - Wieder einmal ein voller Erfolg! Rund 40.000 Menschen haben die "Nacht der Museen" 2026 in Frankfurt , Offenbach und Eschborn besucht.

Jede Menge los in Frankfurt: Besucher der Museumsnacht drängten sich unter anderem auf dem Römerberg © Andreas Arnold/dpa

Mehr als 50 Museen und Ausstellungshäuser öffneten bis 2 Uhr nachts ihre Türen und boten ein buntes Programm aus Kunst, Performances und Musik, wie die Stadt Frankfurt bilanzierte.

"Sie war wieder unglaublich spannend, mal leise, mal laut, mal mitreißend, mal nachdenklich – in jedem Fall war die Nacht der Museen 2026 wieder ein bleibendes Erlebnis – und in diesem Jahr besonders umfangreich", sagte Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig.

Schwerpunkte bildeten den Angaben der Verantwortlichen nach erneut das Museumsufer und der Römerberg. Zu den Publikumsmagneten zählten nach der Wiedereröffnung unter anderem das Deutsche Architekturmuseum sowie das Städel Museum mit der Ausstellung "Monets Küste".

Auch neue Orte und temporäre Spielstätten, etwa rund um den ehemaligen Unicampus in Bockenheim, stießen auf großes Interesse. Neben klassischen Ausstellungen lockten der Stadt zufolge interaktive Angebote, Filmvorführungen und Familienprogramme zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.