28.04.2026 09:51 Vermisste Frau (22) aus Frankfurt wieder aufgetaucht

Aufatmen in Frankfurt: Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, konnte die seit Montag vermisste 22 Jahre alte Frau inzwischen angetroffen werden.

Von Jan Höfling

Aufatmen in Frankfurt: Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, konnte die seit Montag vermisste 22 Jahre alte Frau inzwischen angetroffen werden. Sie wurde anschließend wieder in die entsprechende Klinik gebracht.

Erstmeldung vom 27. April, 21.53 Uhr:

Frankfurt am Main - Wer kann der Polizei helfen? Seit Montagnachmittag wird eine 22-jährige Frau aus Frankfurt vermisst. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Die 22-jährige Vermisste konnte inzwischen gefunden werden. © Montage: David Inderlied/dpa, Polizeipräsidium Westhessen Die 22-Jährige war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in einer medizinischen Einrichtung in Oberursel untergebracht. Seitdem sie diese gegen 14.30 Uhr verlassen hat, fehlt jede Spur. Zuletzt trug sie eine weite, dunkelblaue Jeans, schwarze Springerstiefel, eine blau-weiß gestreifte Bluse, einen weißen Strickpullover und eine weite, dunkle Jacke.