Vermisste Frau (22) aus Frankfurt wieder aufgetaucht
Update vom 28. April, 9.51 Uhr:
Aufatmen in Frankfurt: Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, konnte die seit Montag vermisste 22 Jahre alte Frau inzwischen angetroffen werden.
Sie wurde anschließend wieder in die entsprechende Klinik gebracht.
Erstmeldung vom 27. April, 21.53 Uhr:
Frankfurt am Main - Wer kann der Polizei helfen? Seit Montagnachmittag wird eine 22-jährige Frau aus Frankfurt vermisst. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Mithilfe.
Die 22-Jährige war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in einer medizinischen Einrichtung in Oberursel untergebracht.
Seitdem sie diese gegen 14.30 Uhr verlassen hat, fehlt jede Spur.
Zuletzt trug sie eine weite, dunkelblaue Jeans, schwarze Springerstiefel, eine blau-weiß gestreifte Bluse, einen weißen Strickpullover und eine weite, dunkle Jacke.
Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden führten, bitten die Beamten die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort. Diese können unter der Rufnummer 0617162400 oder bei jeder Polizeistation abgegeben werden.
Titelfoto: Montage: David Inderlied/dpa, Polizeipräsidium Westhessen