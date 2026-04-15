Bundesweit erste Großrazzia gegen Lachgas in Frankfurt: Polizei kontrolliert zeitgleich neun Kioske
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Von Sabine Maurer
Frankfurt am Main - Bei einer Razzia in mehreren Kiosken in Frankfurt am Main sind mehr als 200 Kilogramm Lachgas sichergestellt worden.
Das Lachgas befand sich in 81 Kartuschen mit jeweils zwei Kilogramm sowie 79 Kartuschen mit jeweils 670 Gramm Füllgewicht.
Es habe sich um die bundesweit erste, groß angelegte Kontrollaktion dieser Art gegen den illegalen Besitz von Lachgas gehandelt. Das teilte das Polizeipräsidium in Frankfurt am Mittwoch mit.
Mehr als 100 Einsatzkräfte unter anderem der Polizei und des Zolls hatten am Dienstagabend zeitgleich neun Kioske kontrolliert, insgesamt wurden 15 Strafanzeigen gefertigt.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa