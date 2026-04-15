Bundesweit erste Großrazzia gegen Lachgas in Frankfurt: Polizei kontrolliert zeitgleich neun Kioske

Frankfurt am Main - Bei einer Razzia in mehreren Kiosken in Frankfurt am Main sind mehr als 200 Kilogramm Lachgas sichergestellt worden.

In Frankfurt gingen mehr als 100 Einsatzkräfte gegen den illegalen Verkauf von Lachgas vor. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

Das Lachgas befand sich in 81 Kartuschen mit jeweils zwei Kilogramm sowie 79 Kartuschen mit jeweils 670 Gramm Füllgewicht.

Es habe sich um die bundesweit erste, groß angelegte Kontrollaktion dieser Art gegen den illegalen Besitz von Lachgas gehandelt. Das teilte das Polizeipräsidium in Frankfurt am Mittwoch mit.