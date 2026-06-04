Mit Pfefferpistole mitten ins Gesicht geschossen: Mann schwer verletzt

Frankfurt am Main - Auseinandersetzung mit heftigen Folgen: In Frankfurt wurde ein 50 Jahre alter Mann durch einen Schuss aus einer Pfefferpistole verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Der Rettungsdienst musste das 50 Jahre alte Opfer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportieren. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hat sich der Vorfall am Mittwoch gegen 18.30 Uhr im Westend auf dem Beethovenplatz abgespielt.

Der 50-Jährige war den Angaben zufolge mit einem Kleinkraftrad unterwegs, als es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit zwei Männern auf einem E-Scooter kam. Plötzlich soll einer der beiden Männer eine Pfefferpistole gezogen und seinem Opfer aus kürzester Distanz ins Gesicht geschossen haben.

Anschließend entfernten sich die Verdächtigen unerkannt vom Tatort. Der 50-Jährige musste mit schweren Verletzungen im Augenbereich nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Die Polizei fahndet nach den Flüchtigen, diese können wie folgt beschrieben werden:

Verdächtiger 1

männlich

circa 20 bis 30 Jahre alt

südosteuropäisch

sportliche Statur

kurze, dunkle Haare

schwarzer Bart

schwarze Hose, weißes T-Shirt, Sonnenbrille

Verdächtiger 2

männlich

20 bis 30 Jahre alt

südosteuropäisch

sportliche Statur

schwarzer Bart

kurze, schwarze Haare

grüner Jogginganzug, Kappe mit Aufschrift "Gucci", helle Schuhe, Rucksack

Die Männer waren gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs, der eine markante pinke Färbung aufwies.