Mit Pfefferpistole mitten ins Gesicht geschossen: Mann schwer verletzt
Frankfurt am Main - Auseinandersetzung mit heftigen Folgen: In Frankfurt wurde ein 50 Jahre alter Mann durch einen Schuss aus einer Pfefferpistole verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.
Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hat sich der Vorfall am Mittwoch gegen 18.30 Uhr im Westend auf dem Beethovenplatz abgespielt.
Der 50-Jährige war den Angaben zufolge mit einem Kleinkraftrad unterwegs, als es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit zwei Männern auf einem E-Scooter kam. Plötzlich soll einer der beiden Männer eine Pfefferpistole gezogen und seinem Opfer aus kürzester Distanz ins Gesicht geschossen haben.
Anschließend entfernten sich die Verdächtigen unerkannt vom Tatort. Der 50-Jährige musste mit schweren Verletzungen im Augenbereich nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.
Die Polizei fahndet nach den Flüchtigen, diese können wie folgt beschrieben werden:
Verdächtiger 1
- männlich
- circa 20 bis 30 Jahre alt
- südosteuropäisch
- sportliche Statur
- kurze, dunkle Haare
- schwarzer Bart
- schwarze Hose, weißes T-Shirt, Sonnenbrille
Verdächtiger 2
- männlich
- 20 bis 30 Jahre alt
- südosteuropäisch
- sportliche Statur
- schwarzer Bart
- kurze, schwarze Haare
- grüner Jogginganzug, Kappe mit Aufschrift "Gucci", helle Schuhe, Rucksack
Die Männer waren gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs, der eine markante pinke Färbung aufwies.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Gesuchten machen können, werden dringend gebeten, sich bei den zuständigen Beamten unter der Telefonnummer 06975551199 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa