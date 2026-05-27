Neue Skyline-Bahn am Flughafen steht bereits wieder still!

Frankfurt am Main - Das läuft alles andere als nach Plan: Die neue Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen ist vorerst außer Betrieb. Grund sind laut Fraport notwendige technische Anpassungen.

Die neue Skyline-Bahn (vorne) steht derzeit still. © Hannes P Albert/dpa

Einen Unfall habe es nicht gegeben, erklärte eine Sprecherin. In den vergangenen Tagen sei es allerdings wiederholt zu technischen Störungen gekommen, bei denen die führerlose Bahn schlussendlich zeitweise stehen geblieben sei.

Aus Sicherheitsgründen sei der Betrieb daher bis auf Weiteres eingestellt worden. Die von Siemens errichtete Bahn soll das dritte Terminal für Passagiere mit dem übrigen Flughafen verbinden.

Als Ersatz für die Züge verkehren Busse zwischen den Terminals 1, 2 und 3. Diese übernehmen nach Angaben des Flughafens die gleichen Haltepunkte wie die Skyline-Bahn und fahren im Takt von zwei bis drei Minuten. Reisende sollen dennoch etwas mehr Zeit für den Terminalwechsel einplanen.

Mitarbeiter des Flughafens seien zudem im Einsatz, um Passagiere auf die Ersatzbusse aufmerksam zu machen und bei der Orientierung zu helfen.