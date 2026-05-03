Attacke an Konstablerwache: Fünf gegen zwei endet in Schlägerei
Frankfurt - Fünf gegen zwei endete in der Nacht zum Sonntag in einer Schlägerei. Die Polizei ermittelt nun gegen ein Quintett im Alter zwischen 17 und 21 Jahren nach einem plötzlichen Angriff.
Wie die Beamten am Sonntag mitteilen, hielt sich ein 35-Jähriger auf dem Plateau der Konstablerwache auf und traf dort gegen 3.30 Uhr seinen Begleiter (31) an.
Ein 21-Jähriger erschien zu der Situation und pöbelte drauflos. Gemeinsam mit vier anderen Leuten schlugen die Angreifer in Überzahl auf das Duo ein.
Das Quintett haute schließlich über die Zeil ab, wurde dort jedoch von Einsatzkräften festgenommen und auf eine Dienststelle gebracht.
Nun müssen die "17- bis 21-jährigen Täter" mit einer Anzeige rechnen.
Der 35-Jährige und der 31-Jährige erlitten leichte Verletzungen, beide konnten nach einer ambulanten Behandlung im Rettungswagen wieder nach Hause gehen.
Das Motiv für die Attacke an der Konstablerwache ist noch unklar.
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