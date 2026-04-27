Zwei Mädchen in Einkaufszentrum sexuell belästigt: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Frankfurt am Main - Widerlicher Vorfall in einem Einkaufszentrum in der Borsigallee im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim! Zwei elf Jahre alte Mädchen sind sexuell belästigt worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Beamten hielten sich die Kinder am Freitag gegen 13.30 Uhr in dem Einkaufszentrum auf, als sie plötzlich von dem späteren Täter angesprochen wurden.

Den Angaben zufolge stützte sich der Mann mit seinen Armen auf einem Blumenkübel ab, führte "unmissverständliche Hüftbewegungen" aus.

Als die beiden Mädchen den Ort des Geschehens verlassen wollten, packte er laut Polizei eine der Elfjährigen am Arm und versuchte, deren Hand in Richtung seines Unterkörpers zu bewegen.

Die Kinder konnten zunächst in ein nahegelegenes Modegeschäft und von dort in einen Supermarkt in der Röntgenstraße flüchten. In diesem schilderten sie letztendlich gegenüber einem Mitarbeiter den Zwischenfall. Dieser informierte sofort die Polizei.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: