Gruppen prügeln auf Sportplatz aufeinander ein! Mehrere Verletzte, ein Mann in Klinik

Frankfurt am Main - Heftige Gewalteskalation auf einem Sportplatz in Frankfurt : Am Sonntag sind mindestens zwölf Personen aneinandergeraten. Die Auseinandersetzung endete in einer Schlägerei, die Polizei musste anrücken.

Die Frankfurter Polizei musste anrücken. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Beamten am Montag mitteilten, hat sich der Vorfall gegen 15.30 Uhr abgespielt. Demnach hatten sich zwei Gruppen bestehend aus jungen Männer unabhängig voneinander auf den Platz am Praunheimer Hohl begeben, um Fußball zu spielen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es aus nichtigen Gründen zunächst einmal zu einer verbalen Auseinandersetzung, die dann völlig aus dem Ruder lief und in eine Schlägerei mündete.

Den Angaben zufolge wurden mehrere Personen verletzt, ein 20 Jahre alter Mann musste nach einer Erstversorgung in eine Klinik gebracht werden.