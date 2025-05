Opfer schwer verletzt: Mann sticht im Streit zu und flüchtet

Frankfurt am Main - Bei einem Streit im Frankfurter Stadtteil Nord-Ost ist am späten Freitagabend ein Mann durch Stiche schwer verletzt worden. Der Täter befindet sich aktuell auf der Flucht.

Auch die Spurensicherung inspizierte den Tatort in der Engelthaler Straße ausführlich. © 5VISION.NEWS

Nach bisherigen Ermittlungen kam es in einem Wohngebiet in der Engelthaler Straße vor einem Hauseingang gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die plötzlich eskalierte, so ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Im Verlauf des Streits soll einer der Beteiligten ein Stichwerkzeug eingesetzt und seinen Kontrahenten schwer verletzt haben. Ob es sich dabei um ein Messer handelte, sei noch nicht bekannt.

Der Täter flüchtete anschließend vom Tatort und konnte bis jetzt nicht ausfindig gemacht werden.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind laut Polizei bislang unklar.