20.06.2025 16:18 Messerstecherei in Frankfurt: Zwei Männer schwer verletzt

In der Wasserhofstraße in Frankfurt-Oberrad kam es am späten Mittwochabend zu einer Messerstecherei, dabei wurden zwei junge Männer schwer verletzt.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Am späten Mittwochabend kam es in Frankfurt einer Messerstecherei, zwei junge Männer wurden dabei jeweils schwer verletzt! Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz aus. Alles in Kürze Großer Polizeieinsatz in Frankfurt

Zwei Menschen in Oberrad verletzt

Vorfall in der Wasserhofstraße

Polizei sperrt Straßen ab

Ermittlungen noch im Gange Mehr anzeigen In Frankfurt-Oberrad kam es am späten Mittwochabend zu einer Messerstecherei und in der Folge zu einem großen Polizei-Einsatz. © 5VISION.NEWS Die Schwerverletzten, ein 24-Jähriger und 27 Jahre alter Mann, mussten beide notoperiert werden, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Freitag mitteilte. Demnach ereigneten sich die Bluttaten am Mittwoch gegen 22.30 Uhr in der Wasserhofstraße im Stadtteil Oberrad. Ein 24 Jahre alter Mann soll zunächst einen 27-Jährigen mit einem Messer attackiert und in den Oberkörper gestochen haben. Frankfurt Crime Mann ins Gesicht geschossen: Täter flieht mit Frankfurter S-Bahn "Der Tatverdächtige flüchtete sodann, wurde jedoch von einer weiteren 25-jährigen Person eingeholt und ebenso durch einen Stich in den Oberkörper verletzt", ergänzte ein Sprecher. Die beiden niedergestochenen Männer wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in nahe liegende Krankenhäuser gebracht. Frankfurter Polizei ermittelt wegen versuchtem Mord und versuchtem Totschlag Die Polizei sperrte den Tatort in der Frankfurter Wasserhofstraße weiträumig ab. © 5VISION.NEWS Der 24-jährige Tatverdächtige und die 25 Jahre alte Person wurden noch am Mittwochabend von der Polizei festgenommen. "Der Haftrichter ordnete bei beiden Tatverdächtigen die Untersuchungshaft an", hieß es weiter. Die Vorwürfe lauten versuchter Mord und versuchter Totschlag. Zu den Hintergründen der Messerstecherei liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen der Frankfurter Polizei dauern an. Frankfurt Crime Kriminelle drohen und feuern Schuss ab, doch Frankfurter (50) hat starke Nerven Erstmeldung vom 19. Juni, 11.53 Uhr, aktualisiert am20. Juni um 16.18 Uhr.

Titelfoto: 5VISION.NEWS