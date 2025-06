27.06.2025 15:12 Mann betritt Bar in Frankfurt, schreit und attackiert Gäste: Drei Verletzte

In der Bar Central in der Elefantengasse in Frankfurt kam es am späten Donnerstagabend zu einem Angriff: Ein Mann schlug um sich und verletzte drei Männer!

Von Florian Gürtler

