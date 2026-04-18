Streit eskaliert, dann fällt ein Schuss: Zwei Verletzte in Frankfurt

Frankfurt am Main - Ein 29-Jähriger erlitt eine Platzwunde im Gesicht, sein 23-jähriger Begleiter starke Augenreizungen: Die beiden jungen Männer wurden in der Frankfurter City mutmaßlich mit einer sogenannten Pfefferpistole angegriffen!

Polizei-Einsatz in der Töngesgasse in der City von Frankfurt in der Nacht zu Samstag: Zwei junge Männer wurden verletzt! (Symbolfoto) © Bernd Thissen/dpa

Die Attacke ereignete sich in der Nacht zu Samstag in der Töngesgasse unweit der Einkaufsmeile Zeil, wie die Polizei mitteilte.

Demnach gerieten die beiden jungen Männer gegen 0.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit. Diese Auseinandersetzung eskalierte.

"Plötzlich soll einer der Tatverdächtigen mutmaßlich eine Pfefferpistole gezogen haben", berichtete ein Sprecher. Damit wurde "aus kurzer Distanz" ein Schuss auf den 29-Jährigen und den 23-Jährigen abgefeuert.

Danach floh die vierköpfige Truppe zu Fuß in Richtung Holzgraben. Die beiden verletzten Männer blieben zurück. Sie wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt.