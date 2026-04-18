Streit eskaliert, dann fällt ein Schuss: Zwei Verletzte in Frankfurt
Frankfurt am Main - Ein 29-Jähriger erlitt eine Platzwunde im Gesicht, sein 23-jähriger Begleiter starke Augenreizungen: Die beiden jungen Männer wurden in der Frankfurter City mutmaßlich mit einer sogenannten Pfefferpistole angegriffen!
Die Attacke ereignete sich in der Nacht zu Samstag in der Töngesgasse unweit der Einkaufsmeile Zeil, wie die Polizei mitteilte.
Demnach gerieten die beiden jungen Männer gegen 0.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit. Diese Auseinandersetzung eskalierte.
"Plötzlich soll einer der Tatverdächtigen mutmaßlich eine Pfefferpistole gezogen haben", berichtete ein Sprecher. Damit wurde "aus kurzer Distanz" ein Schuss auf den 29-Jährigen und den 23-Jährigen abgefeuert.
Danach floh die vierköpfige Truppe zu Fuß in Richtung Holzgraben. Die beiden verletzten Männer blieben zurück. Sie wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt.
Zwei Verletzte in der Töngesgasse: Frankfurter Polizei sucht Zeugen
Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Täter und seinen drei Begleitern ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche dauert an, das Polizeipräsidium Frankfurt ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
Der Täter mit der Pistole wird wie folgt beschrieben:
- circa 18 Jahre alt
- etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß
- schwarze glänzende Jacke
- graue oder schwarze Jeans
- schwarze Schuhe
- schwarze Umhängetasche
Seine drei Begleiter werden "als männlich mit jugendlicher Erscheinung beschrieben", hieß es weiter.
Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall in der Töngesgasse oder zur Identität des Täters geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975510100 bei den Ermittlern melden.
Titelfoto: Bernd Thissen/dpa