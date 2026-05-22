Mehrfach in die Brust gestochen: Anklage nach Messerattacke in Frankfurt

Frankfurt am Main - Rund sechs Monate nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil hat die Staatsanwaltschaft die drei mutmaßlichen Täter angeklagt.

Anklage gegen drei junge Männer: Am Abend des 8. November kam es in der Frankfurter City zu einer lebensbedrohlichen Attacke! (Symbolbild) © Montage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler

Den heute 20-Jährigen werde versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde mit. Die Straftaten seien jeweils gemeinschaftlich begangen worden.

Bei einer spontanen Tanzveranstaltung am Abend des 8. November 2025 auf der Zeil soll den drei Afghanen der Tanz eines 27-Jährigen missfallen haben.

Der Mitteilung zufolge forderten sie ihn auf, mit dem Tanzen aufzuhören. Daraufhin gerieten sie mit dem Tänzer und dessen gleichaltrigem Begleiter in Streit.

Einer der Angeklagten soll zunächst Pfefferspray in Richtung der beiden Männer gesprüht und dann den 27-jährigen Begleiter des Tänzers mit einem Messer angegriffen haben. Er stach ihm der Staatsanwaltschaft zufolge unter anderem mehrfach in die Brust, die beiden anderen Angeklagten sollen auf den Mann eingeschlagen haben.