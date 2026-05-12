Versuchter Raub mit Messer in Frankfurt: Polizei fasst Verdächtigen

Frankfurt am Main - Der Täter drohte mit einem Messer und wollte Geld: Im Frankfurter Stadtteil Unterliederbach kam es am frühen Montagabend zu einem versuchten Raubüberfall !

Polizeieinsatz in Frankfurt-Unterliederbach: Die Beamten nahmen nach einem versuchten Überfall einen jungen Mann fest. (Symbolfoto) © Alexander Wittke/dpa

Die Tat ereignete sich gegen 17.35 Uhr in einer Wohnung, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Dienstag mitteilte.

Demnach soll der Täter versucht haben, an die Geldbörse eines 57-Jährigen zu gelangen. Es kam in der Folge zu einem Kampf zwischen dem Täter und dem Opfer.

Zwei Frauen eilten herbei und griffen ein. Daraufhin wurden sie ebenfalls von dem Täter attackiert. Danach floh der Mann aus der Wohnung.

Die alarmierte Polizei war nach dem versuchten Raub rasch vor Ort: "Aufgrund der Personenbeschreibung und eines Hinweises auf den möglichen Aufenthaltsort nahmen Zivilfahnder den mutmaßlichen Täter wenig später fest", ergänzte ein Sprecher.

"Der polizeibekannte Mann, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ins Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums eingeliefert", hieß es weiter.