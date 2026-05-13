Schlägerei nach Kinobesuch in Frankfurt: Zwei Männer krankenhausreif geprügelt

Frankfurt am Main - Erst Krawall während der Vorführung, dann eine Schlägerei vor dem Kino: Zwei Männer mussten hinterher in ein Krankenhaus gebracht werden!

Am späten Dienstagabend kam es vor dem CineStar Metropolis in Frankfurt zu einer Schlägerei mit zwei Verletzten. (Symbolbild) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in und vor dem CineStar Metropolis im Stadtteil Nordend bei der U-Bahn-Haltestelle "Eschenheim Tor", wie die Polizei in Frankfurt am Mittwoch mitteilte.

Demnach besuchten ein 35-Jähriger und ein 44 Jahre alter Mann zusammen eine Filmvorführung. Dabei fühlten sie sich von einer fünfköpfigen Gruppe gestört. Es kam zu einem Streit im Kinosaal zwischen den beiden Männern und der Gruppe.

"Nach der Vorstellung trafen die Parteien gegen 22.30 Uhr vor dem Kino aufeinander", ergänzte eine Sprecherin. Hierbei eskalierte die Situation: Es kam zu einer Schlägerei!

Passanten alarmierten über ihre Mobiltelefone die Polizei, die in der Folge rasch vor Ort war und die Kontrahenten trennte. "Die größere Personengruppe floh hierbei unerkannt", hieß es weiter.