Verborgen unter Solarmodulen: Festnahme nach XXL-Cannabis-Fund in Frankfurter Luftfracht

Frankfurt am Main - Nach dem Fund von mehr als 650 Kilogramm Marihuana am Frankfurter Flughafen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Über 650 Kilogramm unter Solarmodulen verstecktes Marihuana stellten die Beamten sicher. Die Drogen füllen die komplette Ladefläche eines Kleintransporters © Bild-Montage: Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

Ermittler nahmen am Dienstag einen 30 Jahre alten Mann aus Nauheim fest, wie die Staatsanwaltschaft und das Zollfahndungsamt Frankfurt am Main mitteilten.

Er stehe im Verdacht, für die illegale Einfuhr der Drogen verantwortlich zu sein. Ein Haftrichter am Amtsgericht Darmstadt ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft an.

Zuvor hatte der Zoll am Flughafen rund 654 Kilogramm Marihuana in einer Luftfrachtsendung aus den USA sichergestellt.

Die Cannabisblüten seien in 1309 luftdicht verschweißten Paketen verpackt und unter Solarmodulen verborgen gewesen, teilten Staatsanwaltschaft und Zollfahndung mit.