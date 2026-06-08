Deutlich zu hohe Miete in Frankfurt gezahlt: Studi-WG bekommt mehr als 25.000 Euro zurück

Frankfurt am Main - Eine Studierenden-WG in Frankfurt hat etwa 26.700 Euro Miete zurückerstattet bekommen.

Die Studierenden, die für die Wohnung in Frankfurt zu viel gezahlt hatten, dürfen sich freuen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Studierenden hatten von Oktober 2021 bis Juni 2025 deutlich mehr Miete zahlen müssen als erlaubt, wie die Stadt Frankfurt zum Fall mitteilte.

Es ging um eine 95 Quadratmeter große Wohnung im Stadtteil Nordend der Mainmetropole.

Der zuständige Vermieter - eine ausländische Immobiliengesellschaft - habe eine Miete gefordert, die die ortsübliche Vergleichsmiete "in der Spitze um bis zu 103 Prozent überstieg", hieß es. "Dieses deutliche Missverhältnis im ohnehin stark angespannten Wohnungssegment für Studierende stellt eine klare Mietpreisüberhöhung dar."