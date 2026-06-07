Mann droht Straftaten in Livestream an und zeigt Waffe: Polizei reagiert sofort

Frankfurt am Main - Dämlicher geht's kaum! Ein 44 Jahre alter Mann hat am Samstagmorgen in Frankfurt die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen, als er sich auf einer Onlineplattform unter anderem mit einer Waffe präsentierte.

Die Frankfurter Polizei stürmte das Hotel im Gutleutviertel und nahm den 44-jährigen Mann später fest. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Nach Angaben der Polizei startete der Mann am Samstag gegen 9.30 Uhr einen Livestream und zeigte dabei unter anderem eine Waffe.

Doch nicht nur andere Nutzer verfolgten die Übertragung: Auch die Polizei wurde auf den Stream aufmerksam.

Anhand der Angaben des 44-Jährigen konnten die Beamten seinen Aufenthaltsort schnell ausfindig machen. Der Mann hielt sich demnach in einem Hotel in der Heidelberger Straße auf.

Einsatzkräfte suchten das Hotel auf und nahmen den 44-Jährigen in seinem Zimmer widerstandslos fest. Dabei stellten die Beamten mehrere Waffen sicher, darunter Luftdruck- und Schreckschusswaffen.

Der Polizei zufolge stand der Mann augenscheinlich stark unter Alkoholeinfluss. Er wurde für weitere Maßnahmen in Gewahrsam genommen.