Droht zum Ferienstart in Hessen das absolute Reise-Chaos?

Frankfurt am Main - Mit sehr vollen Autobahnen muss zum Ferienbeginn an diesem Wochenende auch in Hessen gerechnet werden.

Klassische Staustrecken seien der Autobahnabschnitt auf der A3 zwischen Niedernhausen und Offenbacher Kreuz sowie am Hattenbacher Kreuz oder am Kirchheimer Dreieck.

Die Fernverbindungen A3, A5 und A7 würden aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zeitweise an ihre Grenzen kommen. Neben Hessen starten am Freitag auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland die großen Ferien.

"Bis auf Bayern und Baden-Württemberg sind dann alle Bundesländer in den Sommerferien", heißt es beim ADAC Hessen-Thüringen. "Vor allem in Richtung Süden wird sich das im Transitland Hessen bemerkbar machen."

Auch am Frankfurter Flughafen dürfte die Lage nicht viel besser aussehen. © Boris Roessler/dpa

Die Bahn setzt an den Hauptreisetagen und an den Wochenenden zusätzliche Servicekräfte ein, wie eine Sprecherin mitteilte. Diese helfen an den großen Hauptbahnhöfen beim Ein- und Aussteigen oder bei Fragen zur Reise.

Die Sprecherin empfahl Fahrgästen eine Sitzplatzreservierung, dies gelte besonders für das Wochenende zum Ferienstart, und verwies auf die Tagesrandzeiten, in denen die Bahnen weniger stark genutzt werden. Auch die Auslastungsanzeige in der App DB Navigator könne bei der Planung helfen.

Eng werden könnte es zudem am Frankfurter Flughafen. Betreiber Fraport erwartet am ersten Ferienwochenende an jedem einzelnen Tag mehr als 200.000 Fluggäste - fast so viele wie an den Verkehrsspitzen vor der Corona-Flaute.

Fraport appellierte an die Kunden, sich gut auf die Flugreise vorzubereiten und digitale Angebote zu Parkplätzen, Check-in, Gepäckaufgabe und Zeitfenstern an den Sicherheitskontrollen zu nutzen.

Reisende mit Aufgabegepäck sollten zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein, aber nicht früher. Für Reisende nur mit Handgepäck reichten zwei Stunden.