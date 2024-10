30.10.2024 05:51 Eine Frankfurter Legende dankt ab: "Bahnbabo" tritt letzte Dienstfahrt an

Eine Legende dankt ab: Für Peter Wirth alias Bahnbabo steht am Mittwoch die letzte Fahrt am Steuer seiner Straßenbahn an.

Frankfurt am Main - Der bekannte Frankfurter Straßenbahnfahrer und ehemalige Bürgermeisterkandidat Peter Wirth (62) alias "Bahnbabo" tritt am Mittwoch (11 Uhr) zu seiner letzten Dienstfahrt an. Stets stabil und sportlich unterwegs: (Bald Ex-)Straßenbahnfahrer-Legende Peter Wirth (62) alias "Bahnbabo". © Boris Roessler/dpa Neben Oberbürgermeister Mike Josef (41, SPD) und Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (54, Grüne) werden auch einige Fans und Schaulustige erwartet. Der 62 Jahre alte Tramfahrer ist über die Stadtgrenze hinaus bekannt. In den sozialen Medien folgen ihm Tausende. Wirth nutzt seine Prominenz, um sich für gemeinnützige Anliegen einzusetzen - und ist etwa dabei, wenn gemeinsam Müll gesammelt oder für Demokratie und das Grundgesetz geworben wird. Frankfurt am Main Jugendlicher nach blutigem Messer-Angriff in Frankfurt festgenommen Der überaus fitte Fitness-Fanatiker stellte sich zudem als Kandidat bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl in der Mainmetropole auf. Der gelernte Elektroanlageninstallateur war bereits vor seiner 36 Jahre andauernden Straßenbahnfahrer-Karriere am Steuer aktiv. Vor seinem Umstieg auf die Gleise war er rund drei Jahre lang als Taxifahrer im eigenen Unternehmen aktiv.

