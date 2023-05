Er richtete zwei Zollbeamte brutal hin: RAF-Killer Rolf Heißler (†74) gestorben

Dabei sollen die Männer, die bereits wehrlos am Boden lagen, mit Nahschüssen regelrecht hingerichtet worden sein. Erst ein Jahr später konnte die Polizei ihn in seiner späteren Heimat Frankfurt am Main ausfindig machen und durch einen Kopfschuss schwer verletzen.

Nachdem er 2001 auf Bewährung frei kam, zog sich Heißler ins Frankfurter Gallusviertel zurück, kassierte zuletzt Grundsicherung vom Staat.

Ein Wort der Reue gab es aus dem Mund des ehemaligen RAF-Hardliners, der laut Informationen der Bild-Zeitung bereits am 18. Mai in einem Krankenhaus in Offenbach am Main verstarb, trotz seiner Greueltaten übrigens nie.