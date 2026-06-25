Es geht voran! Am Hauptbahnhof öffnen die ersten Geschäfte in der neuen B-Ebene

Frankfurt am Main - Dunkle Ecken ade! Die Deutsche Bahn setzt auf Licht und frische Läden in der B-Ebene. Der Umbau des Frankfurter Hauptbahnhofs, in dem sich täglich 500.000 Menschen aufhalten, ist damit aber noch nicht vorbei.

Auf der B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofs geht es voran. © Hannes P Albert/dpa

Nach jahrelangen Modernisierungsmaßnahmen öffnen in der Tiefebene am Vormittag des heutigen Freitags um 10 Uhr wieder erste Geschäfte.

Für die neugestaltete Ladengalerie der Ebene war unter anderem ein neues Lichtkonzept vorgesehen, damit die einst dunklen und entsprechend wenig einladenden Ecken endgültig Vergangenheit sind.

Die Bahn will den Bahnhof so attraktiver machen.

Mit täglich bis zu 500.000 Fahrgästen, Besuchern und Mitarbeitenden gehört der Frankfurter Hauptbahnhof zu den größten bundesweit.