Schüsse nahe dem Hauptbahnhof in Frankfurt! Mann attackiert Polizei, Beamter eröffnet Feuer auf Angreifer

Frankfurt am Main - Aufregung nahe dem Hauptbahnhof der Mainmetropole: Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Frankfurt auf einen Mann geschossen. Beamte und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.

Nahe dem Frankfurter Hauptbahnhof kam es zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann hatte einen Beamten attackiert, er wurde niedergeschossen. © Boris Roessler/dpa

Laut Zeugen sollen die Schussgeräusche gegen 16 Uhr zu hören gewesen sein. Ein Mann wurde den Reportern der Deutschen Presse-Agentur zufolge am Boden liegend auf einem Vorplatz behandelt.

Zur Identität des Mannes, der von Einsatzkräften erstversorgt wurde, und zur Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.

Er war bei Bewusstsein und wurde nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus transportiert.

Zu den Hintergründen des Vorfalls am Kaisertor teilte das Landeskriminalamt am Abend mit, dass der Mann vor den Schüssen einen Beamten bei einer Kontrolle mit einem spitzen Gegenstand attackiert und verletzt habe. "Daraufhin machte der Polizeibeamte von seiner Schusswaffe Gebrauch."

Der Straßenbahnverkehr musste zwischenzeitlich gestoppt, der Bereich entsprechend abgesperrt werden.