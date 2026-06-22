22.06.2026 19:10 Passagiere in Hitze-Flieger eingesperrt? Airline entschuldigt sich

Wegen einer Verspätung stand ein Flieger in Frankfurt über eine Stunde in der Gluthitze. Dann musste für mehrere Fluggäste der Rettungsdienst gerufen werden.

Von Nina Gross

Frankfurt am Main - Hitze verursacht einen Einsatz von Rettungskräften auf dem Vorfeld des Flughafens Frankfurt. Die Airline SunExpress entschuldigt sich. Was ist passiert?

Wegen einer Verspätung stand die Maschine bereits über eine Stunde in der brütenden Hitze, als mehrere Fluggäste über Unwohlsein klagten. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa Weil die Klimaanlage nicht richtig ging, hatte sich ein verspätetes SunExpress-Flugzeug am Boden des Frankfurter Flughafens stark aufgeheizt. Hitzebedingt hohe Temperaturen im Innenraum des Fliegers sorgten dann am Sonntagnachmittag für einen Einsatz von Rettungskräften. Mehrere Passagiere in der bereits besetzten Maschine klagten über Unwohlsein, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Main mitteilte. Die Airline teilte mit: "Was die Fluggäste an Bord unseres Fluges XQ147 von Frankfurt nach Antalya am 21. Juni erlebt haben, tut uns aufrichtig leid. Wir bitten alle betroffenen Fluggäste in aller Form um Entschuldigung."

Schuld war Defekt an Hilfsaggregat

Leider hätten einige der insgesamt 189 Fluggäste medizinische Betreuung gebraucht. Nach einem medizinischen Check hätten sie aber noch am selben Tag den Flug in die Türkei antreten können. An Bord waren zudem sechs Crew-Mitglieder. Ursache war laut Sprecherin ein technischer Defekt am Hilfsaggregat, das am Boden unter anderem die Klimatisierung sicherstelle. Alle Passagiere und die Crew verließen die Maschine. Der Flug konnte noch am selben Tag verspätet starten, hieß es.

Der SunExpress-Flieger hatte dann doch noch mit allen Fluggästen an Bord abheben können. (Archivbild) © Christoph Schmidt/dpa

Airline will Ablauf gründlich prüfen