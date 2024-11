08.11.2024 06:57 Wohnhaus-Brand in Frankfurt: Feuerwehr muss mit Kettensägen anrücken

In Frankfurt-Ginnheim brannte am gestrigen Donnerstagabend das Dach eines Wohnhauses in der Mahräckerstraße: Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Das Flachdach eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen: Rund 50 Feuerwehr-Kräfte rückten aus, um den Brand in Frankfurt-Ginnheim zu bekämpfen! Dichter Rauch stieg vom Dach eines Wohnhauses in der Mahräckerstraße auf, rund 50 Feuerwehr-Kräfte rückten aus. © 5VISION.NEWS Der Alarm wurde gegen 21.30 Uhr ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten sich per Telefon bei der Frankfurter Feuerwehr, weil vom Dach eines Wohnhauses in der Mahräckerstraße dichte Rauchwolken aufstiegen, wie ein Sprecher erklärte. Umgehend rückten "mehr als 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Frankfurt und der Freiwilligen Feuerwehr aus Ginnheim" aus. Der Brand konnte unter Einsatz von zwei Drehleitern erfolgreich eingedämmt werden. Danach gingen die Feuerwehrleute daran, die Holzverkleidung des Flachdaches mit mehreren Kettensägen zu öffnen, um an verborgene Glutnester zu gelangen. Frankfurt Feuerwehreinsatz Mann stirbt nach Explosion in Frankfurt: Er rannte brennend aus dem Haus! "Nach etwa drei Stunden war das Feuer unter Kontrolle und ein Teil der Bewohner konnte zurück in das Gebäude", fügte der Feuerwehr-Sprecher seinem Bericht noch hinzu. Es habe bei dem Einsatz keine Verletzten gegeben. Die Frankfurter Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen, hieß es abschließend.

Titelfoto: 5VISION.NEWS