22.06.2026 17:40 Flieger steht wegen Verspätung in Gluthitze, dann muss der Rettungsdienst anrücken

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Wegen einer Verspätung stand ein Flieger in Frankfurt über eine Stunde in der Gluthitze. Dann musste für mehrere Fluggäste der Rettungsdienst gerufen werden.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Weil ein Flieger auf dem Flughafen Frankfurt am Sonntagnachmittag mit deutlicherer Verspätung starten musste, kam es zu einem Rettungseinsatz: Mehrere Personen hatten im überhitzten Innenraum über Unwohlsein geklagt. Wegen einer Verspätung stand die Maschine bereits über eine Stunde in der brütenden Hitze, als mehrere Fluggäste über Unwohlsein klagten. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa Eigentlich hätte der SunExpress-Flug ins türkische Antalya um 14 Uhr starten sollen, stand aber um 15.15 Uhr immer noch mit einer laut Polizei niedrigen dreistelligen Zahl an Passagieren in der prallen Sonne am Terminal 1. Zu diesem Zeitpunkt ging es mehreren Fluggästen so schlecht, dass die Rettungskräfte verständigt wurden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, verließen die Betroffenen dann das Flugzeug und konnten entsprechend versorgt werden. Es hätten aber alle im Anschluss doch noch den Flug in Richtung Antalya antreten können. Dennoch hat die Polizei in dieser Angelegenheit die Ermittlungen aufgenommen. Am Montag entschuldigte sich zudem die Airline bei den Fluggästen.

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa