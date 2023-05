24.05.2023 12:08 Bis 25 Grad: Endlich kommt der Sommer nach Hessen!

Auch wenn es am heutigen Mittwoch noch wolkig und frisch bleibt, so kündigen die Meteorologen für die kommenden Tage viel Sonne und steigende Temperaturen an.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Hessen - In den kommenden Tagen dürfen sich die Menschen in Hessen auf viel Sonne und steigende Temperaturen freuen! Den Menschen in Frankfurt und in ganz Hessen dürfen sich in den kommenden Tagen über viel Sonne freuen. © Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de Zunächst bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) aber am heutigen Mittwoch mit Höchstwerten von 12 bis 15 Grad im Norden und 15 bis 17 Grad im Süden noch frisch. Der Himmel zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt, nur im Süden gibt es längere sonnige Abschnitte. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei, lediglich im Norden kann es vereinzelt etwas regnen. Nach einer mit 3 bis 8 Grad kühlen Nacht wird es am Donnerstag heiter bis wolkig, und die Quecksilbersäulen der Thermometer klettern auf 18 bis 22 Grad. Am Freitag setzt sich dann überall in Hessen die Sonne durch und die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad. Auch in der Nacht zum Pfingstwochenende wird es allerdings bei 9 bis 5 Grad wieder sehr frisch. Dafür zeigt sich der Samstag dann von seiner sonnigen Seite und mit 22 bis 25 Grad wird es noch wärmer. In der Nacht bleibt es bei Tiefstwerten von 11 bis 7 Grad klar und weiterhin niederschlagsfrei. Für den Sonntag kündigt sich ebenfalls viel Sonne an und es soll sogar noch etwas wärmer werden.

