Das Wetter in Frankfurt und Hessen: Schwere Gewitter mit Starkregen drohen!

Die Menschen in Frankfurt und Hessen müssen sich am heutigen Donnerstag auf eine ungemütliche Wetterlage einstellen: Schwere Gewitter mit Starkregen drohen!

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Erst eine Woche ist es her, dass ein heftiges Unwetter Nordhessen traf, auch in Frankfurt und Rhein-Main richtete damals ein schweres Gewitter erhebliche Schäden an. Am heutigen Donnerstag und insbesondere in der Nacht zu Freitag sind in dem Bundesland laut Deutschem Wetterdienst (DWD) abermals schwere Gewitter mit Starkregen möglich!

Der heutige Donnerstag wird sommerlich warm, der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt 26 bis 28 Grad in der Spitze voraus. Im späteren Verlauf des Tages drohen laut DWD-Prognose schwere Gewitter in Hessen. © Arne Dedert/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Der Donnerstag verlaufe zunächst "meist niederschlagsfrei", doch ab dem Nachmittag ziehen dann laut der Prognose der Offenbacher Meteorologen zunehmend dichtere Wolken herauf, vereinzelte Schauer seien möglich. Mit Höchsttemperaturen von 24 bis 29 Grad wird es zudem sommerlich-warm. Am Donnerstagabend sollen dann von Westen her vermehrt Schauer und Gewitter nach Hessen ziehen, wobei am späten Abend und in der Nacht zu Freitag schwere Gewitter möglich seien. Diese könnten kleinkörnigen Hagel und Starkregen mit 15 bis 25 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit mit sich bringen. Auch einzelne stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Kilometern in der Stunde seien möglich. Frankfurt Wetter Bis 33 Grad am Sonntag! Wie lange bleibt die Hessen-Hitze noch? In der zweiten Nachthälfte könnte es einzelne Regionen in Hessen noch schwerer treffen: Laut DWD drohen lokal schwere Gewitter mit Unwetterpotenzial! Dabei sei Starkregen mit 30 bis 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit "nicht ganz ausgeschlossen", wie ein Sprecher erklärte.

Auch am Freitag zunächst Regen und Gewitter in Hessen möglich