Endlich wieder Wochenende! Sorgt auch das Wetter in Hessen für gute Laune?

Frankfurt am Main - Endlich Wochenende! Trägt in Frankfurt und dem Rest von Hessen das Wetter zur guten Laune bei?

Das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen könnte am Wochenende gerne etwas freundlicher ausfallen. © Montage: Helmut Fricke/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Die Freudensprünge dürften sich leider in Grenzen halten. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Samstag stark bewölkt, im Verlauf des Tages wird es dann immerhin heiter bis wolkig.

Bei Höchsttemperaturen zwischen 20 bis 25 Grad kommt es vorwiegend im Norden zu örtlichen Schauern. In Hochlagen werden 16 Grad erreicht.

Ein mäßiger bis frischer Westwind mit einzelnen Windböen, der später am Tag auf Nordwest dreht, rundet das Bild ab. Achtung: Im höheren Bergland sowie bei Schauern kann es den Wetterexperten zufolge vereinzelt zu stürmischen Böen kommen.

Der Sonntag lässt ebenfalls einige Wünsche offen. Bei einer wechselnden Bewölkung muss vor allem nördlich des Mains erneut mit Schauern gerechnet werden. Das Quecksilber steigt nur auf 17 bis 22 Grad, in den Bergen ist bei 15 Grad schon Schluss.

Laut den Meteorologen des DWD weht zum Abschluss des Wochenendes ein mäßiger Wind aus West bis Nordwest, der im Norden teils frischer ausfallen kann. Darüber hinaus sind im nördlichen Hessen und im Bergland starke Böen möglich.