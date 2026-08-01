Wolken, Regen und teils auch kräftige Gewitter: Start ins Wochenende sorgt nicht für gute Laune, doch es wird besser
Frankfurt am Main - Stark bewölkt, vor allem im Süden und Osten von Hessen mit Schauern und mitunter kräftigen Gewittern: So dürften sich viele den Start in das Wochenende nicht vorgestellt haben ...
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Samstag nicht wirklich freundlich, sondern zunächst vor allem sehr wolkig. Zu den Gewittern gesellen sich demnach vereinzelt Starkregen, kleinkörniger Hagel sowie teils stürmische Böen.
Sonderlich lange hält das miese Wetter allerdings glücklicherweise nicht an. Für den Nachmittag fällt die Prognose schon erheblich besser aus. Es bleibt niederschlagsfrei. Auch wird es zusehends heiter.
Die Temperaturen pendeln sich bei einem nur schwachen bis mäßigen Wind aus Nordwest bis Nord zwischen 24 und 27 Grad in Nordhessen sowie zwischen 27 und 29 Grad im Süden ein.
In Hochlagen werden maximal 21 Grad erreicht.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter am Sonntag
Der Sonntag präsentiert sich nach einer wechselnd bewölkten und niederschlagsfreien Nacht anschließend heiter und trocken.
Während sich im Norden mit bis zu 28 Grad beim Blick auf die Höchstwerte kaum etwas verändert, wird es im Süden deutlich wärmer. Bis zu 33 Grad sind drin. In höheren Lagen wird es ebenfalls etwas wärmer. Das Quecksilber steigt bis auf 24 Grad.
Ein schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen rundet das Gesamtbild zum Abschluss des Wochenendes ab.
Titelfoto: Montage: Florian Wiegand/dpa, Screenshot/wetteronline.de