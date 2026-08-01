Wolken, Regen und teils auch kräftige Gewitter: Start ins Wochenende sorgt nicht für gute Laune, doch es wird besser

Frankfurt am Main - Stark bewölkt, vor allem im Süden und Osten von Hessen mit Schauern und mitunter kräftigen Gewittern: So dürften sich viele den Start in das Wochenende nicht vorgestellt haben ...

Das Wetter in Hessen zeigt sich vielerorts zum Start in das Wochenende wahrlich nicht von seiner besten Seite. © Montage: Florian Wiegand/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) beginnt der Samstag nicht wirklich freundlich, sondern zunächst vor allem sehr wolkig. Zu den Gewittern gesellen sich demnach vereinzelt Starkregen, kleinkörniger Hagel sowie teils stürmische Böen.

Sonderlich lange hält das miese Wetter allerdings glücklicherweise nicht an. Für den Nachmittag fällt die Prognose schon erheblich besser aus. Es bleibt niederschlagsfrei. Auch wird es zusehends heiter.

Die Temperaturen pendeln sich bei einem nur schwachen bis mäßigen Wind aus Nordwest bis Nord zwischen 24 und 27 Grad in Nordhessen sowie zwischen 27 und 29 Grad im Süden ein.

In Hochlagen werden maximal 21 Grad erreicht.