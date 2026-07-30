30.07.2026 10:22 Hitze und Unwetter im Doppelpack! Das Wetter in Hessen wird richtig ungemütlich

Das Wetter am Donnerstag hat es in Frankfurt und dem Rest von Hessen in sich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor erheblicher Wärmebelastung und Gewittern.

Von Jan Höfling

Frankfurt am Main - Das Wetter am Donnerstag hat es in Frankfurt und dem Rest von Hessen richtig in sich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer erheblichen Wärmebelastung - und regional zusätzlich vor schweren Gewittern.

Das Wetter zeigt sich am Donnerstag nicht von der besten Seite - aus zweierlei Gründen. © Montage: Hannes P. Albert/dpa, Patrick Pleul/dpa, Screenshot/wetteronline.de Der Tag beginnt den Meteorologen zufolge heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte pendeln sich demnach zwischen 35 und 38 Grad ein, im Bergland werden bis zu 32 Grad erwartet. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Süd bis Südwest, der im Verlauf kurzzeitig spürbar auffrischen kann. Als wäre die Hitzebelastung nicht schon genug, kommt es ab Nachmittag von Westen zu Schauern und Gewittern mit Starkregen und teils schweren Sturmböen. Auch abseits sind stürmische Böen bis vereinzelt schwere Sturmböen durchaus möglich. Frankfurt Wetter Erste Kommunen in Hessen schlagen bereits Alarm: Am Wochenende droht Wassernotstand Achtung: Im Norden muss lokal mit Unwettern durch Orkanböen und Hagel gerechnet werden.

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