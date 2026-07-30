Hitze und Unwetter im Doppelpack! Das Wetter in Hessen wird richtig ungemütlich
Frankfurt am Main - Das Wetter am Donnerstag hat es in Frankfurt und dem Rest von Hessen richtig in sich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer erheblichen Wärmebelastung - und regional zusätzlich vor schweren Gewittern.
Der Tag beginnt den Meteorologen zufolge heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte pendeln sich demnach zwischen 35 und 38 Grad ein, im Bergland werden bis zu 32 Grad erwartet.
Dazu weht ein mäßiger Wind aus Süd bis Südwest, der im Verlauf kurzzeitig spürbar auffrischen kann.
Als wäre die Hitzebelastung nicht schon genug, kommt es ab Nachmittag von Westen zu Schauern und Gewittern mit Starkregen und teils schweren Sturmböen. Auch abseits sind stürmische Böen bis vereinzelt schwere Sturmböen durchaus möglich.
Achtung: Im Norden muss lokal mit Unwettern durch Orkanböen und Hagel gerechnet werden.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter am Freitag und Samstag
Der Freitag startet freundlich heiter bis wolkig. Es besteht laut den Wetterexperten zunächst nur ein geringes Schauer- sowie Gewitterpotenzial.
Das ändert sich allerdings bereits am frühen Nachmittag, wenn den Angaben nach einzelne, dafür allerdings mitunter kräftige Schauer oder Gewitter zu erwarten sind. Lokal kann es erneut zu Unwettern durch heftigen Starkregen kommen.
Die Höchsttemperaturen liegen bei einem meist schwachen bis mäßigen Wind aus Nordwest bis Nord zwischen 30 und 34 Grad, in Nordhessen und im Bergland bei 26 bis 29 Grad. Im Gewitterumfeld sind stürmische Böen bis Sturmböen möglich.
Am Samstag sinken die Werte weiter auf 24 bis 30 Grad, es bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf ist laut DWD mit wechselnder Bewölkung zu rechnen.
Ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest, der bis zum Abend auf Nord dreht, rundet das Gesamtbild ab.
Titelfoto: Montage: Hannes P. Albert/dpa, Patrick Pleul/dpa, Screenshot/wetteronline.de