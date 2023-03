Gewitter, Regen und stürmische Böen: Das Wetter in Frankfurt und Hessen wird ungemütlich

Offenbach am Main - Schauer, anhaltende Regenfälle und teils kräftige Gewitter nahen: Ausläufer eines Tiefs bestimmen das Wetter in Frankfurt und Hessen am heutigen Donnerstag und in den kommenden Tagen.

Ein Mann mit Regenschirm auf dem "Eisernen Steg" in Frankfurt - auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt hohe Niederschlagsmengen für Hessen voraus. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der Donnerstag wird nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Main eher frühlingshaft-mild: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel können sich demnach auf Höchstwerte von 16 bis 18 Grad im Tiefland einstellen.

Doch dazu ziehen bei meist starker Bewölkung Schauer und teils kräftige Gewitter mit stürmischen Böen um 70 km/h nach Hessen. Laut den Offenbacher Meteorologen sei auch vereinzelt Starkregen mit circa 15 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich.

In der Nacht sollen die Schauer dann zunächst nachlassen, schon in der zweiten Nachthälfte ziehen der DWD-Prognose zufolge aber erneut dichte Wolken von Westen her auf und bringen schauerartigen Regen mit sich.

Die kommenden Tage werden dann ziemlich nass: "Ab Freitag stellt sich eine Dauerregenlage ein", heißt es wörtlich in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Insbesondere im hessischen Bergland sei von Freitag bis Sonntag "Dauerregen wahrscheinlich".

Die Temperaturen bleiben frühlingshaft: Am Freitag sollen die Höchstwerte bei 12 bis 16 Grad liegen, am Samstag bei 10 bis 14 Grad. Am Sonntag soll es mit 8 bis 11 Grad in der Spitze etwas kühler werden.