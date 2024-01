Hessen-Wetter: Nach dem Frost wird es nun wieder bis 14 Grad warm!

Frankfurt am Main - Nachdem der Winter bis zum gestrigen Sonntag ganz Hessen fest im Griff hatte, wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) an den kommenden Tagen recht mild, aber auch sehr regnerisch.

Am Mittwoch kann es in Teilen Hessens sogar bis 14 Graf warm werden. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, wetteronline.de

Bei 6 bis 10 Grad - in Höhenlagen um 4 Grad - nehmen die Regenschauer im Laufe des heutigen Montags weiter zu. Dabei weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind mit gelegentlichen starken oder stürmischen Böen. In den Gipfellagen können laut DWD schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen werden.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt mit gelegentlichen Schauern. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 3, im Bergland bei 0 Grad. Hier kann es in der zweiten Nachthälfte auch wieder glatt werden. In Nordhessen kann es zudem einzelne Gewitter mit Graupel geben.

Im Laufe des Dienstags lassen die Schauer schließlich nach und der Nachmittag bleibt niederschlagsfrei bei aufgelockerter Bewölkung. Die Quecksilbersäulen der Thermometer klettern auf 6 bis 9 Grad und gegen Abend zieht von Westen her neuer Regen auf. Vor allem für die Hochlagen sind erneute stürmische Böen vorhergesagt.

Bei 7 bis 4 - in den Hochlagen bei bis 1 - Grad zeigt sich die Nacht auf den Mittwoch regnerisch mit bis ins Tiefland wehenden starken bis stürmischen Böen.

Am Mittwoch zunächst keine Änderungen, ehe es im Tagesverlauf von Nordwesten her auflockert.

Bei Höchstwerten von 8 bis 14 Grad wird es für die Jahreszeit ungewohnt mild und es weht ein frischer Südwest- bis Westwind mit vor allem im Bergland vereinzelten Sturmböen, die gegen Abend aber nachlassen.