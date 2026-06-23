Hitze hat Hessen gnadenlos im Griff: Wird der bisherige Rekord noch diese Woche geknackt?
Frankfurt am Main - Sommer schön und gut, aber diese Hitze ist einfach gnadenlos! Bereits seit Tagen ächzen die Menschen in Hessen, vor allem Senioren setzt das Wetter erheblich zu - und es wird noch schlimmer.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss am Dienstag mit Höchstwerten zwischen 31 und 36 Grad gerechnet werden. Seit vergangener Woche gab es keinen Tag unter der Marke von 30 Grad.
Vor allem im südlichen Teil Hessens ist die Hitze drückend. Ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen kann erneut keine Abkühlung bringen.
Diese fällt aktuell sogar nachts sehr gering aus. Mitunter sinken die Temperaturen vor allem in Ballungsgebieten nicht einmal unter 25 Grad.
Der DWD warnt mit Stufe 1 momentan vor einer starken Wärmebelastung, in den kommenden Tagen erhöht sich diese auf die zweite. Gewarnt wird dann vor einer extremen Belastung. Es ist schon der sechste Tag der Warnsituation in Folge.
Den Experten nach legt der Mittwoch mit 34 bis 39 Grad sogar noch ein Schippchen drauf. Es weht ein schwacher Wind aus nördlichen, teils unterschiedlichen Richtungen. Mit Regen sollte nicht gerechnet werden, die Sonne hat das Sagen.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: Marke von 40 Grad wird geknackt - und noch mehr?
Diese sorgt dann auch dafür, dass am Donnerstag bereits die nächste Marke ins Wanken gerät und sich die Temperaturen in Richtung des bislang in Deutschland gemessenen Höchstwerts bewegen.
Laut den Meteorologen sind bei schwachem bis mäßigem Wind aus Nordost bis Ost zwischen 34 und 40 Grad möglich. Zur direkten Einordnung: Der Rekordwert von 41,2 Grad wurde am 25. Juli 2019 in Tönisvorst und Duisburg-Baerl verzeichnet.
Sollte diese Marke am Donnerstag nicht geknackt werden, folgt der nächste Anlauf am Freitag.
Die Prognose des DWD: Bei geringer Bewölkung und jeder Menge Sonnenstunden steigt das Quecksilber auf knackig 36 bis 40 Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.
Linderung für alle Hitzegeplagten könnte letztlich erst Anfang der nächsten Woche in Sicht sein, wenn sich die Werte wieder in Richtung 30 Grad bewegen. Das Wochenende zuvor dürfte es aber zunächst weiterhin richtig in sich haben.
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