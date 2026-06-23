Hitze hat Hessen gnadenlos im Griff: Wird der bisherige Rekord noch diese Woche geknackt?

Frankfurt am Main - Sommer schön und gut, aber diese Hitze ist einfach gnadenlos! Bereits seit Tagen ächzen die Menschen in Hessen , vor allem Senioren setzt das Wetter erheblich zu - und es wird noch schlimmer.

Das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen hat es in sich, viele Menschen leiden unter den Temperaturen. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss am Dienstag mit Höchstwerten zwischen 31 und 36 Grad gerechnet werden. Seit vergangener Woche gab es keinen Tag unter der Marke von 30 Grad.

Vor allem im südlichen Teil Hessens ist die Hitze drückend. Ein schwacher Wind aus nördlichen Richtungen kann erneut keine Abkühlung bringen.

Diese fällt aktuell sogar nachts sehr gering aus. Mitunter sinken die Temperaturen vor allem in Ballungsgebieten nicht einmal unter 25 Grad.

Der DWD warnt mit Stufe 1 momentan vor einer starken Wärmebelastung, in den kommenden Tagen erhöht sich diese auf die zweite. Gewarnt wird dann vor einer extremen Belastung. Es ist schon der sechste Tag der Warnsituation in Folge.

Den Experten nach legt der Mittwoch mit 34 bis 39 Grad sogar noch ein Schippchen drauf. Es weht ein schwacher Wind aus nördlichen, teils unterschiedlichen Richtungen. Mit Regen sollte nicht gerechnet werden, die Sonne hat das Sagen.