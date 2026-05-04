Ihr solltet Euren Schirm besser nicht vergessen: So (mies) wird das Wetter in Hessen
Frankfurt am Main - Das lange Wochenende ist vorbei, die neue Woche gestartet: Zeit, um einen Blick auf das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen zu werfen. Die Freude dürfte sich allerdings leider in Grenzen halten.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss am Montag mit starker Bewölkung gerechnet werden.
Am Nachmittag und Abend kommt es gebietsweise zu schauerartigem Regen, im Norden sowie Osten sind auch einzelne Gewitter mit Starkregen möglich.
Die Tageshöchstwerte pendeln sich zum Start in die neue Woche aber immerhin nochmals zwischen 20 und 24 Grad ein, im Bergland werden 18 erreicht.
Ein schwacher Süd- bis Südwestwind, der gegen Abend im Norden auf Nordwest dreht und in Gewitternähe stark böig ausfällt, rundet das Bild ab.
In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen bei gebietsweise leichtem Regen auf 12 bis 8 Grad.
Der Tag startet anschließend den Wetterexperten zufolge trist mit einzelnen Schauern, ab dem Mittag tritt darüber hinaus gebietsweise erneut schauerartiger Regen auf - mit teilweise eingelagerten Gewittern und einhergehendem Starkregen.
Die Temperaturen sacken spürbar auf 16 bis 21 Grad ab, am wärmsten wird es noch südlich des Mains. Dazu gesellt sich ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, der in der Nordhälfte von Hessen auf Nord bis Nordwest dreht.
Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter am Mittwoch und Donnerstag
Nach einer einmal mehr bedeckten Nacht mit Temperaturen von 4 Grad bis 10 Grad, in der es weiter regnerisch bleibt, beginnt der Mittwoch meist stark bewölkt und mit schauerartigem Regen.
Achtung: Es sind erneut einzelne Gewitter möglich!
Bei den Höchsttemperaturen geht es vor allem im Norden deutlich bergab. Lediglich 11 bis 14 Grad werden erreicht. Im Süden sind es deren 14 bis 18. In Gipfellagen steigt das Quecksilber auf circa 10.
Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, im Süden aus Südwest und im Norden aus West bis Nord.
In der Nacht zu Donnerstag wird es dann teilweise mit lediglich 3 Grad richtig kalt. Generell pendeln sich die Temperaturen zwischen 8 und 3 Grad ein.
Im Tagesverlauf setzt sich der negative Trend fort. Wolken bestimmen das Bild am Himmel, es kommt zu einzelnen Schauern.
Die Höchstwerte knacken bei einem schwachen Wind aus Nord bis Nordost nur noch knapp die Marke von 15 Grad, in Hochlagen bleiben sie sogar einstellig. In der anschließenden Nacht sinken die Werte demnach auf 7 bis 4 Grad ab.
Titelfoto: Montage: Markus Scholz/dpa, Screenshot wetteronline.de