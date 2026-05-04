Ihr solltet Euren Schirm besser nicht vergessen: So (mies) wird das Wetter in Hessen

Frankfurt am Main - Das lange Wochenende ist vorbei, die neue Woche gestartet: Zeit, um einen Blick auf das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen zu werfen. Die Freude dürfte sich allerdings leider in Grenzen halten.

Das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen zeigt sich in den nächsten Tage nicht von seiner besten Seite. © Montage: Markus Scholz/dpa, Screenshot wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss am Montag mit starker Bewölkung gerechnet werden.

Am Nachmittag und Abend kommt es gebietsweise zu schauerartigem Regen, im Norden sowie Osten sind auch einzelne Gewitter mit Starkregen möglich.

Die Tageshöchstwerte pendeln sich zum Start in die neue Woche aber immerhin nochmals zwischen 20 und 24 Grad ein, im Bergland werden 18 erreicht.

Ein schwacher Süd- bis Südwestwind, der gegen Abend im Norden auf Nordwest dreht und in Gewitternähe stark böig ausfällt, rundet das Bild ab.

In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen bei gebietsweise leichtem Regen auf 12 bis 8 Grad.

Der Tag startet anschließend den Wetterexperten zufolge trist mit einzelnen Schauern, ab dem Mittag tritt darüber hinaus gebietsweise erneut schauerartiger Regen auf - mit teilweise eingelagerten Gewittern und einhergehendem Starkregen.

Die Temperaturen sacken spürbar auf 16 bis 21 Grad ab, am wärmsten wird es noch südlich des Mains. Dazu gesellt sich ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, der in der Nordhälfte von Hessen auf Nord bis Nordwest dreht.