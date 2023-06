In Frankfurt und ganz Hessen drohen "Gewitter mit hoher Unwettergefahr" und Tornados!

Die Menschen in Frankfurt und ganz Hessen müssen sich am heutigen Donnerstag auf Gewitter mit hoher Unwettergefahr einstellen, selbst Tornados sind möglich!

Von Florian Gürtler

Offenbach am Main - Die Menschen in Frankfurt und allen anderen Teilen von Hessen müssen sich auf "Gewitter mit hohem Unwetterpotenzial" einstellen, wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Main es in ihrer Prognose für den heutigen Donnerstag formulieren.

Sommerlich-heiße Temperaturen (Grafik: Wetteronline.de) sind am Donnerstag in Hessen ebenso zu erwarten wie schwere Gewitter mit Unwetterpotenzial und sogar "vereinzelte Tornados". © Montage: 123RF/sondem, Screenshot/Wetteronline.de An anderer Stelle ist in der Vorhersage von "Gewittern mit hoher Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, Orkanböen und Hagel" die Rede, die ab dem Nachmittag drohen. In der Mitte und im Norden von Hessen seien zudem "vereinzelte Tornados nicht ganz ausgeschlossen"! Örtlich kann laut den Offenbacher Meteorologen heftiger Starkregen mit 25 bis 40 Litern in einer Stunde niedergehen. Bei "wiederholten Gewittern vor allem im Nordwesten" seien sogar 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich. Ferner müsse mit Hagelkörnern mit einem Durchmesser von zwei bis fünf Zentimetern sowie mit schweren Sturmböen mit bis zu 100 km/h und auch vereinzelten Orkanen mit mehr als 120 km/h gerechnet werden. Frankfurt Wetter Jetzt wird's heiß in Hessen: Am Wochenende mehr als 30 Grad erwartet! Zugleich müssen sich die Hessen auf sommerlich-heiße Temperaturen einstellen. Der DWD sagt für den Donnerstag Höchstwerte von 24 bis 31 Grad im Tiefland voraus, in höheren Lagen um 21 Grad.

Deutlich kühlere Nächte in Frankfurt und Hessen vorhergesagt