Sturmtief über Hessen: So ungemütlich wird das Wochenende!

Frankfurt am Main/Hessen - Die Menschen in Hessen müssen sich auf ein ungemütliches Wochenende einstellen.

Bei Tiefstwerten von -3 bis -6 Grad kann es in der darauffolgenden Nacht wieder glatt werden.

Am Samstag bleibt es niederschlagsfrei und es gibt einige Auflockerungen. Das Thermometer steigt auf 3 bis 8 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Gegen Abend und in der Nacht gibt es in ganz Hessen verbreitet starke bis stürmische Böen, wobei nach Aussagen der Meteorologen des DWD schwere Sturmböen möglich sind.

Bei 10 bis 13 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. Nur in Südhessen und im Bergland kommt es zu vereinzelten starken Böen. Diese nehmen im Laufe des Tages allerdings zu.

Der Vormittag des heutigen Freitags zeigt sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zunächst bewölkt bis bedeckt mit einigen Regenschauern. In der zweiten Tageshälfte kommt von Westen her teils kräftiger Regen auf, lokal sind auch Gewitter mit Starkregen möglich.

Stark bewölkt bei 8 bis 11 Grad ist es am Sonntag. Im Südwesten kann es zunächst noch etwas schneien. Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze an und der Schnee geht in Regen über. Der Wind nimmt wieder zu, wobei es im Bergland erneut zu stürmischen Böen kommen kann.

Im Laufe der Nacht zum Montag lässt der Niederschlag nach, mit Tiefstwerten von 7 bis 3 Grad wird es auch nicht mehr so kalt.

Die neue Woche beginnt sehr mild. Am Montag wird es nachmittags 15 bis 18 Grad warm. Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise regnet es. Im Tagesverlauf ist verbreitet auch wieder mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen.