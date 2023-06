Wetterdienst kündigt Hitze und Unwetter für ganz Hessen an

Frankfurt am Main/Hessen - Die Hessen müssen sich in den kommenden Tagen auf Temperaturen über 30 Grad einstellen. Dabei sind immer wieder Gewitter möglich, die auch unwetterartig ausfallen können.

In den kommenden Tagen kommt es in ganz Hessen immer wieder zu Schauern und Gewittern, die auch unwetterartig ausfallen können. © Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de

Bereits im Laufe des Nachmittags des heutigen Sonntags kommen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) von Südwesten her dichtere Wolken auf. Mit Höchsttemperaturen von 29 bis 33 Grad ist es heiß und es bleibt noch niederschlagsfrei.

Die Nacht wird warm, die Temperatur sinkt nur auf 21 bis 15 Grad. Vor allem in der zweiten Hälfte der Nacht zum Montag kann es dann zu Schauern und Gewittern kommen. Dabei sind lokal Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmetern und Windböen bis zu 60 km/h möglich.

Der Montag startet wechselnd bewölkt. Es wird wiederum heiß - die Quecksilbersäulen der Thermometer klettern in Laufe des Tages auf 28 bis 31, in den höheren Lagen auf 25 Grad. Im Tagesverlauf kann es lokal zu Gewittern und Starkregen kommen. Laut DWD besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit für Unwetter mit heftigem Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit.

In der Nacht zum Dienstag zieht sich der Himmel in ganz Hessen immer mehr zu. In der zweiten Hälfte kommt es bei Tiefstwerten zwischen 19 und 15 Grad erneut zu teilweise heftigen Regenschauern und einzelnen Gewittern mit Starkregen und Sturmböen.