Wo steckt nur die Sonne? So wird das Wetter in Hessen von Dienstag bis zum Wochenende

Frankfurt am Main - Das Wetter in Frankfurt und den anderen Teilen von Hessen sorgt derzeit nicht für Freudensprünge. Beim Blick auf die restliche Woche ist jedoch zumindest zeitweise Besserung in Sicht.

Das Wetter zeigt sich in Frankfurt und dem Rest von Hessen derzeit wahrlich nicht von seiner besten Seite. © Montage: Arne Dedert/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) müssen sich die Menschen nach einem stark bewölkten bis bedeckten Auftakt in den Dienstag zunächst auf leichten Regen oder auch Sprühregen einstellen.

Ab Nachmittag klingt der Regen den Meteorologen zufolge dann von Westen her ab, es lockert auf.

Die Höchstwerte steigen lediglich auf 8 bis 10 Grad in Nordhessen, im Süden sind es 10 bis 13. Dazu weht ein schwacher, teils auch mäßiger Wind, der im Tagesverlauf von Südwest auf Südost dreht.

Am Mittwoch trüben zwar örtlich Nebelfelder zum Start in den Tag das Bild etwas, sobald sich diese dann aber aufgelöst haben, wird es richtig sonnig.

Auch das Quecksilber macht einen Sprung auf 14 bis 16 Grad. In den hessischen Hochlagen bleibt es mit maximal 11 Grad jedoch noch etwas kühler.

Der Wind weht aus Südost bis Ost und fällt laut den Experten schwach bis mäßig aus.