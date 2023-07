14.07.2023 11:30 Wochenend-Wetter in Hessen: Heftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen erwartet!

Es wird ungemütlich! Nach einem heiteren Freitag schwenkt das Wetter in Hessen am Wochenende noch einmal deutlich um. Am Samstag werden Unwetter erwartet.

Von Maximilian Hölzel

Offenbach am Main - Es wird ungemütlich! Nach einem heiteren Freitag schwenkt das Wetter in Hessen am Wochenende noch einmal deutlich um. Der Deutsche Wetterdienst sagt für den Samstag in Hessen 28 bis 33 Grad in der Spitze voraus, der Dienst Wetteronline (Grafik) sogar bis zu 34 Grad beispielsweise in Frankfurt. © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es am Freitag noch trocken bleiben, bei Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad. In Hochlagen werden es um die 22 bis 25 Grad. Hinzu gesellt sich ein Wind, der allerdings meist schwacher Natur ist.

Am Samstag ziehen bereits vormittags immer mehr Wolken auf. Gebietsweise kommt es dann schon zu den ersten schauerartigen Regenfällen des Wochenendes. Ab dem Nachmittag werden schließlich stellenweise kräftige Schauer sowie Gewitter mit Starkregen und Hagel erwartet. Sogar Sturmböen können lokal auftreten, wenn der Wind durch den Regen und die Gewitter auffrischt. Das Thermometer sollte sich bei etwa 28 bis 33 Grad einpendeln. Frankfurt Wetter Nach Hitze-Hammer am Sonntag: Wann kommt die Abkühlung? Für den Sonntag sagt der Deutsche Wetterdienst eine Beruhigung der Lage voraus, bei wechselnder Bewölkung. Regen wird es nach bisherigen Erkenntnissen keinen geben. Derweil liegen die Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis zeitweise stark böiger Wind.

Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de