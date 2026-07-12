34 Grad am Sonntag, dann wird es sogar noch heißer! So wird das Wetter in Hessen
Frankfurt am Main - Beim Blick auf die Wettervorhersage schwankt bei vielen nach der zurückliegenden Hitzewelle wohl die Stimmung. Freud und Leid liegen eng beisammen, in Frankfurt und Hessen wird es wieder warm - und zwar richtig.
Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge hat zum Abschluss des Wochenendes die Sonne das Sagen. Der Sonntag bleibt niederschlagsfrei, die Temperaturen knacken die Marke von 30 Grad.
Rund 34 Grad sind bei einem meist mäßiger Wind aus Nordost drin, in Berglagen immerhin bis zu 26.
Die Höchstwerte am Sonntag zeigen gleichzeitig, in welche Richtung es in den nächsten Tagen geht.
Laut den Meteorologen legt der Montag zum Start in die neue Woche nochmals eine Schippe drauf, die Temperaturen pendeln sich bei 30 bis maximal 36 Grad ein. Im Bergland werden 27 Grad erreicht.
Achtung: Zwar präsentiert sich der Tag heiter bis sonnig und verbreitet auch ohne Niederschlag, in den späten Nachmittagsstunden sind allerdings Hitzegewitter möglich.
Abgerundet wird das Wetter von einem schwachen bis mäßigen Nordostwind, der kaum Abkühlung verschafft.
Wettervorhersage für Frankfurt am Main und Hessen: So wird das Wetter am Dienstag und Mittwoch
Der Dienstag knüpft vor allem beim Blick auf die Temperaturen nahtlos an den Vortag an. Diese steigen erneut auf 30 bis 36 Grad sowie bis zu 27 Grad im Bergland. Dazu scheint oft die Sonne.
Es bleibt den Wetterexperten zufolge in Hessen meist niederschlagsfrei, Schauer oder Hitzegewitter können nicht ausgeschlossen werden. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost bis Ost.
Der Mittwoch macht das Hitze-Triple dann perfekt.
Erneut knacken die Tageshöchstwerte die Marke von 30 Grad praktisch überall nahezu problemlos. Bis zu 36 Grad werden dem DWD zufolge erreicht, in bergigen Lagen sind es einmal mehr deren 27.
Dazu zeigt sich auch der Mittwoch bei einem maximal mäßigen Wind aus Nordost wenig überraschend von seiner sonnigen Seite. Es bleibt demnach niederschlagsfrei, im Süden sind Schauer oder Hitzegewitter allerdings möglich.
Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de