34 Grad am Sonntag, dann wird es sogar noch heißer! So wird das Wetter in Hessen

Frankfurt am Main - Beim Blick auf die Wettervorhersage schwankt bei vielen nach der zurückliegenden Hitzewelle wohl die Stimmung. Freud und Leid liegen eng beisammen, in Frankfurt und Hessen wird es wieder warm - und zwar richtig.

Die Sonne hat in Frankfurt und dem Rest von Hessen am Sonntag und an den Tagen danach das Sagen. © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge hat zum Abschluss des Wochenendes die Sonne das Sagen. Der Sonntag bleibt niederschlagsfrei, die Temperaturen knacken die Marke von 30 Grad.

Rund 34 Grad sind bei einem meist mäßiger Wind aus Nordost drin, in Berglagen immerhin bis zu 26.

Die Höchstwerte am Sonntag zeigen gleichzeitig, in welche Richtung es in den nächsten Tagen geht.

Laut den Meteorologen legt der Montag zum Start in die neue Woche nochmals eine Schippe drauf, die Temperaturen pendeln sich bei 30 bis maximal 36 Grad ein. Im Bergland werden 27 Grad erreicht.

Achtung: Zwar präsentiert sich der Tag heiter bis sonnig und verbreitet auch ohne Niederschlag, in den späten Nachmittagsstunden sind allerdings Hitzegewitter möglich.

Abgerundet wird das Wetter von einem schwachen bis mäßigen Nordostwind, der kaum Abkühlung verschafft.