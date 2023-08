Immobilien in Frankfurt günstig wie selten, doch es gibt eine unschöne Schattenseite

Ein Haus oder eine Eigentumswohnung in Frankfurt am Main zu erwerben, wird wieder günstiger. Wer hingegen Wohnraum mieten muss, schiebt Frust.

Frankfurt am Main - Wohnungskäufer in Frankfurt am Main haben im ersten Halbjahr kräftig vom Preisverfall auf dem Immobilienmarkt profitiert.

Wer derzeit Eigentum in Frankfurt am Main erwerben möchte, muss dafür aktuell weitaus weniger tief in Tasche greifen. © Arne Dedert/dpa Die Angebotspreise für Eigentumswohnungen sanken im Schnitt um 11,8 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, zeigt eine Analyse des Frankfurter Maklers Von Poll Immobilien. In 39 von 45 analysierten Stadtteilen fielen demnach die Kaufpreise, in 25 davon prozentual zweistellig. Bei den Mieten für Wohnungen war ein gegenläufiger Trend zu beobachten: Sie stiegen in 39 Stadtteilen - im Schnitt um drei Prozent. Käufer von Eigentumswohnungen mussten im ersten Halbjahr im Mittel 6021 Euro je Quadratmeter bezahlen - nach 6829 Euro ein Jahr zuvor, wie aus der Analyse hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Frankfurt Wirtschaft Bafin macht Silicon Valley Bank Deutschland dicht! Wiederholt sich 2008? Stark sanken die Preise unter anderem im Nordend-West (-14,3 Prozent), im Gallusviertel (-13,5) und in Oberrad (-12,2). Zu den wenigen Stadtteilen mit steigenden Preisen zählten Altstadt (+7,3), Nieder-Erlenbach (+6,5), Harheim (+6,3) und Westend-Nord (+5,0). Die Kaltmieten legten auf gut 16 Euro je Quadratmeter zu. Kräftig nach oben ging es unter anderem in Niederrad (+10,3 Prozent), der Innenstadt (+10,4) und im Bahnhofsviertel (+9,8). Sinkende Mieten gab es etwa im Gutleutviertel (-2,2 Prozent) und Dornbusch (-2,0).

In gleich 25 Stadtteilen Frankfurts fielen Immobilienpreise um zweistellige Prozentsätze